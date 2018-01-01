ЧМ-2018: США разгромили Норвегию, Чехия легко обыграла Францию

В Копенгагене и Хернинге продолжается групповая стадия чемпионата мира по хоккею 2018 (13 мая).

В группе А Чехия разгромила Чехию, забросив шесть безответных шайб.

Франция – Чехия – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Пастрняк (Крейчи), 0:2 – 7 Пастрняк (Яшкин), 0:3 – 14 Яшкин (Крейчик), 0:4 – 21 Горак (Шулак, Кубалик), 0:5 – 27 Горак (Скленичка, Хитил), 0:6 – 50 Нечас (Полашек, Крейчик)

В параллельном матче в группе В Норвегия забросила три шайбы США, но все равно разгромно проиграла.

Норвегия – США – 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Кэйн (Эткинсон, Макэвой), 0:2 – 12 Кэйн (Эткинсон, Дебринкат), 0:3 – 15 Макэвой (Дебринкат), 0:4 – 21 Ларкин, 1:4 – 27 Форсберг (Линдстрем), 1:5 – 30 Мартинес (Ларкин), 1:6 – 36 Ли (Годро, Ларкин), 1:7 – 39 Эткинсон (Кэйн, Дженсен), 1:8 – 42 Уайт (Мерфи, Бонино), 2:8 – 46 К.А. Улимб (Хулес, Бонсаксен), 3:8 – 47 Улимб (Линдстрем, Булль), 3:9 – 57 Пионк (Крайдер, Бонино)