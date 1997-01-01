Хартли: верим, что у нас получится шокировать хоккейный мир

Сборная Латвии верит, что ей по силам шокировать хоккейный мир, после выхода команды в четвертьфинал заявил главный тренер Боб Хартли.

Во вторник сборная Латвии впервые с 2009 года обеспечила место в плей-офф.

В решающем матче подгруппы В в матче за путевку в четвертьфинал латвийские хоккеисты со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) победители хозяев чемпионата мира Данию.

Единственный гол в этом матче в составе Латвии забил Андрис Джериньш.

«Спасибо хоккеистам. Эта игра - как бы благодарность людям Латвийской хоккейной федерации, которые нас поддерживают и дают все лучшее, чтобы мы выступали удачно. Спасибо фанатам. Где бы мы ни были, всегда впереди много болельщиков. Спасибо спонсорам и всем людям, которые в нас верят. Я уверен, что в Риге и других городах Латвии большая вечеринка», - сказал после матча Хартли.

По его мнению, ключом к достижениям сборной Латвии стало то, что команда нашла способы, как побеждать. Кроме того, Хартли выделил хоккеистов сборной, которые блокировали много бросков, а также отметил достижения вратаря Элвиса Мерзликина.

«Все начинается с дисциплины. В прошлой игре против Канады были два удаления, сегодня только одно. При игре пять на пять была положена основа позитивного результата.

Андрис Джериньш быстро забил гол, продолжили оказывать давление, и их вратарь пару раз спас команду. После этого уже Элвис был на своем месте и не дал противникам забить гол. Была сумасшедшая игра», - рассказал Хартли.

Сборная Латвии в подгруппе В заняла четвертое место и в четвертьфинале сыграет с победителем подгруппы А Швецией.

«Знаем, что это будет борьба Давида с Голиафом, однако в то же самое время лед - скользкий. Мы здесь, чтобы победить, а не только участвовать. Верим, что нам удастся шокировать хоккейный мир», - отметил канадский специалист.

Он еще раз отметил работу команды, особенно игру в обороне.

«Не только в спорте, но и в других вещах - если объединить группу с отличными людьми, можно достичь невероятного результата. Эта отличная команда, потому что все хотят учиться и работать. Мы - семья, которая работает в одном направлении. У нас есть хоккеисты, которые могут сыграть разные роли в команде. К примеру, Гинтс Мейя на пять минут выходит на поле и берет на себя роль лидера. Молодые хоккеисты дают большую энергию и скорость, опытные игроки показывают пример», - пояснил Хартли.

Перед голом Джериньша рискованно на синей линии сыграл молодой защитник Кристиан Рубин, однако Хартли на него зла не держит.

«Это ошибка, допущенная в игровой ситуации. Соперники тоже ошибались, и мы это перевели в гол. Я доволен, что у нас нет слишком много таких ошибок», - сказал Хартли.

В прошлый раз на чемпионате мира Латвия выходила в четвертьфинал в 2009 году, когда в Швейцарии повторила свой лучший результат и заняла седьмое место. Это же достижение далось Латвии в 1997 и 2004 годах.