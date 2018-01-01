Глава мирового хоккея высказался о судействе против сборной России на ЧМ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал жалобы сборной России на несправедливое судейство на чемпионате мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я совершенно не согласен с тем, что судейство на чемпионате мира было плохим. Да, мы можем обсуждать удаление Капризова в овертайме. Если посмотреть повтор — это нарушение, за которое полагается штраф. Да, трактовать можно по-разному. Но у нас ведь одна книга правил и на основное время, и на овертайм», — заявил Фазель.

Глава ИИХФ вспомнил про удаление Павла Дацюка в финале Олимпийских игр 2018 года. «Удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой против Дацюка ведь было в овертайме? А это олимпийский финал. Все можно обсуждать. Но судья поднял руку. Это тоже было сложное решение», — добавил он.

Претензию судьям высказывал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. По его мнению, удаление Кирилла Капризова не было оправданным.

17 мая сборная России проиграла национальной команде Канады в четвертьфинальном матче со счетом 4:5 и вылетела с чемпионата мира.