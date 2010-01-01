Лионель Месси в рекордный пятый раз в карьере выиграл «Золотую бутсу»

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси в рекордный пятый раз в карьере выиграл награду «Золотая бутса», которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Ранее аргентинец добывал данный приз в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

Обладатель этого трофея определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата. У первенств Испании, Англии, Италии, Германии и Франции этот коэффициент равен 2, а у Португалии, России и ряда других лиг - 1,5.

В чемпионате Испании Месси забил 34 гола в 36 матчах (68 очков). Вторую строчку в гонке бомбардиров занял Мохамед Салах (64) из английского «Ливерпуля», третью - Харри Кейн (60) из «Тоттенхэма».

Лионель Месси установил абсолютный рекорд по числу «Золотых бутс». Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду выигрывал этот трофей четырежды.