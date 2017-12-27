Познакомься со стадионами FIFA 2018: «Арена Ростов»

Чемпионат мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля, пройдет в 11 российских городах на 12 стадионах. На стадионе «Арена Ростов» предусмотрены пять матчей.

Ростов-на-Дону

Жители - примерно 1,1 миллион

Вместительность стадиона - 45 000

На «Арена Ростов» пройдут четыре матча группового турнира, в том числе и игра сборных Бразилии и Швейцарии. Кроме того, на этом стадионе пройдет и один матч 1/8 финала.

🇷🇺ROSTOV-ON-DON🇷🇺

Population: 1.1 million

Stadium capacity: 45,000

Four group matches and a Round of 16 clash at Rostov Arena

👉https://t.co/z08fKCQyr5 pic.twitter.com/cFQXGMItng— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) December 27, 2017

Первые работы по строительству «Арены Ростов» начались в 2013 году. Этот стадион стал домашней ареной футбольного клуба «Ростов». После чемпионата мира местные власти хотят создать вокруг стадиона спортивный и оздоровительный цетнр, который бы служил не только профессионалам, но и любителям, в том числе студентам и детям.