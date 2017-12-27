Суббота, 9 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Познакомься со стадионами FIFA 2018: «Арена Ростов»

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Фото: AFP/LETA

Чемпионат мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля, пройдет в 11 российских городах на 12 стадионах. На стадионе «Арена Ростов» предусмотрены пять матчей.

Ростов-на-Дону

Жители - примерно 1,1 миллион

Вместительность стадиона - 45 000

На «Арена Ростов» пройдут четыре матча группового турнира, в том числе и игра сборных Бразилии и Швейцарии. Кроме того, на этом стадионе пройдет и один матч 1/8 финала.

Первые работы по строительству «Арены Ростов» начались в 2013 году. Этот стадион стал домашней ареной футбольного клуба «Ростов». После чемпионата мира местные власти хотят создать вокруг стадиона спортивный и оздоровительный цетнр, который бы служил не только профессионалам, но и любителям, в том числе студентам и детям.

0 Комментарии