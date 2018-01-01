Чемпионы Джошуа и Уайлдер договорились провести объединительный бой в Британии

Чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер принял условие чемпиона мира по остальным престижным версиям WBA, IBF и WBO британца Энтони Джошуа провести объединительный бой в Великобритании в 2018 году. Об этом американец написал в своем микроблоге в Twitter.

Уайлдер также отметил, что его предложение провести поединок в США с гарантированным гонораром Джошуа в размере 50 миллионов долларов остается в силе.

«Предложение в 50 миллионов для него за бой в США по-прежнему актуально. Однако сегодня я согласился на предложение сразиться с Джошуа в Великобритании. Если он предпочитает бой в Британии, то мяч находится на его стороне. Теперь все зависит от них», - написал Уайлдер.

🚨BREAKING NEWS🚨 for all you @anthonyfjoshua fans... The $50M offer for him to fight me next in the US is still available. Today I even agreed to their offer to fight Joshua next in the UK. If he prefers the fight in the UK, the ball is in their court. It’s up to them to choose. pic.twitter.com/03PE8sk5x0— Deontay Wilder (@BronzeBomber) 11 июня 2018 г.

По словам одного из менеджеров Уайлдера Шелли Финкеля, в ближайшее время будет подписан соответствующий контракт. Ожидается, что в нем будет зафиксировано намерение провести два боя. Повторный матч-реванш должен состояться в 2019 году в США, сообщает ESPN со ссылкой на Финкеля.

Победитель боя Джошуа - Уайлдер станет чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Оба боксера еще ни разу не терпели поражений. Джошуа выиграл 20 из 21 проведенных боев нокаутом. Уайлдер одержал 40 побед, 39 из них - нокаутом.

Обязательным соперником и претендентом на титул WBA для Джошуа является российский боксер Александр Поветкин. Однако сам британец ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Уайлдером, а поединок с россиянином его не интересует.