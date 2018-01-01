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Чемпионы Джошуа и Уайлдер договорились провести объединительный бой в Британии

Newsru.com
Энтони Джошуа | Фото: Reuters/LETA

Чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер принял условие чемпиона мира по остальным престижным версиям WBA, IBF и WBO британца Энтони Джошуа провести объединительный бой в Великобритании в 2018 году. Об этом американец написал в своем микроблоге в Twitter.

Уайлдер также отметил, что его предложение провести поединок в США с гарантированным гонораром Джошуа в размере 50 миллионов долларов остается в силе.

«Предложение в 50 миллионов для него за бой в США по-прежнему актуально. Однако сегодня я согласился на предложение сразиться с Джошуа в Великобритании. Если он предпочитает бой в Британии, то мяч находится на его стороне. Теперь все зависит от них», - написал Уайлдер.

По словам одного из менеджеров Уайлдера Шелли Финкеля, в ближайшее время будет подписан соответствующий контракт. Ожидается, что в нем будет зафиксировано намерение провести два боя. Повторный матч-реванш должен состояться в 2019 году в США, сообщает ESPN со ссылкой на Финкеля.

Победитель боя Джошуа - Уайлдер станет чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Оба боксера еще ни разу не терпели поражений. Джошуа выиграл 20 из 21 проведенных боев нокаутом. Уайлдер одержал 40 побед, 39 из них - нокаутом.

Обязательным соперником и претендентом на титул WBA для Джошуа является российский боксер Александр Поветкин. Однако сам британец ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Уайлдером, а поединок с россиянином его не интересует.

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