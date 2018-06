Чемпионы Джошуа и Уайлдер договорились провести объединительный бой в Британии

Уайлдер также отметил, что его предложение провести поединок в США с гарантированным гонораром Джошуа в размере 50 миллионов долларов остается в силе.

«Предложение в 50 миллионов для него за бой в США по-прежнему актуально. Однако сегодня я согласился на предложение сразиться с Джошуа в Великобритании. Если он предпочитает бой в Британии, то мяч находится на его стороне. Теперь все зависит от них», - написал Уайлдер.

🚨BREAKING NEWS🚨 for all you @anthonyfjoshua fans... The $50M offer for him to fight me next in the US is still available. Today I even agreed to their offer to fight Joshua next in the UK. If he prefers the fight in the UK, the ball is in their court. It’s up to them to choose. pic.twitter.com/03PE8sk5x0— Deontay Wilder (@BronzeBomber) 11 июня 2018 г.