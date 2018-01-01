Уругвай вырывает победу у Египта

Второй день чемпионата мира открылся в Екатеринбурге матчем между Египтом и Уругваем. Победу со счётом 1:0 одержали южноамериканцы.

Команды выглядели достаточно грузно. Единственный гол на 89-й минуте забил Хименес. Луис Суарес упустил очень много моментов, но стоит отметить, что южноамериканцы были ближе к победе.

Лидер египтян Мохаммед Салах в свой день рождения остался на лавке, хотя именно его скорости и изобретательности не хватало в матче. Нападающий «Ливерпуля» вернётся в строй к следующему матчу сборной Египта против России.

Стоит отметить, что матч между соперниками сборной России по группе А не смог собрать в Екатеринбурге полные трибуны. Пустые кресла на стадионе бросались в глаза во время прямой трансляции.

Сборная России, разгромившая накануне Саудовскую Аравию (5:0) продолжает лидировать в группе А.

Египет: Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 50), Эль-Саид, Уарда (Собхи, 82), Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Нандес (Санчес, 58), Бентанкур, Весино (Торрейра, 87), де Арраскаэта (Родригес, 59), Суарес, Кавани.

Предупреждение: Трезеге, 90+4, Хегази, 90+6.

Гол: Хименес, 90