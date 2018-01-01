Суббота, 16 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

ЧМ по футболу: видеповторы помогли Франции обыграть австралийцев

Lenta.ru
  • Фото
  • Фото
Фото: AFP/LETA

Сборная Франции обыграла команду Австралии в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча состоялась в субботу, 16 июня, в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу французов. На 58-й минуте нападающий сборной Франции Антуан Гризманн забил пенальти, назначенный после просмотра судьей видеоповтора. На 62-й минуте австралийцы сравняли счет: одиннадцатиметровый реализовал полузащитник Майл Единак. Вперед французов на 80-й минуте вывел полузащитнник Поль Погба после видеофиксации гола.

После первого матча у Франции в активе три очка, у Австралии — ноль. Еще две команды группы С, Перу и Дания, встретятся 16 июня в Саранске. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Мундиаль принимают 12 стадионов в 11 городах страны.

0 Комментарии