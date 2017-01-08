Мэй: Британия и ЕС смогут договориться о взаимовыгодных условиях после Brexit

Глава МВД Великобритании Тереза Мэй
 

Глава МВД Великобритании Тереза Мэй. Фото: AP/Scanpix

Великобритания и ЕС смогут договориться о взаимовыгодных условиях выстраивания отношений, в том числе для работы европейских компаний на территории Британии. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью Sky News.

По ее словам, с Brexit британские власти смогут сами контролировать законы, а также иммиграцию внутри страны, за что и голосовали люди на референдуме.

При этом, по словам Мэй, в течение ближайших недель она сообщит больше подробностей о том, какого плана Великобритания будет придерживаться при выходе из Евросоюза.

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«Я сообщу больше подробностей о плане для Великобритании, о том, как провести Brexit правильно»,

— отметила британский министр.

На состоявшемся 23 июня в Соединенном Королевстве референдуме о членстве страны в ЕС победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из ЕС. Мэй, став премьером после отставки Дэвида Кэмерона, обещала последовать воле народа и запустить двухлетний процесс прекращения членства до конца марта 2017 года.

Позже генеральный директор ВТО Роберту Азеведу предположил, что условия дальнейшего членства Великобритании в данной структуре будут во многом зависеть от обстоятельств выхода королевства из состава Евросоюза.

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