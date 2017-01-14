Немецкая разведка: РФ пытается столкнуть ЕС и США

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

России прибегает к манипуляциям с целью посеять раздор между США и Европой и испортить тесное европейско-американское сотрудничестве, говорится в совместном докладе Службы внешней разведки Германии (BND) и Федерального ведомства по охране Конституции для правительства Германии, сообщает Spiegel.

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По данным издания, немецкие спецслужбы получили задание от администрации канцлера расследовать деятельность российских спецслужб после кибератак на немецкий Бундестаг весной 2015 года и так называемого «случая с Лизой», когда российские СМИ распространили информацию о якобы изнасиловании беженцами 13-летней русскоязычной девочки в Берлине.

Немецкие спецслужбы пришли к выводу, что в странах Евросоюза уже несколько лет наблюдается активное российское влияние. Отмечается, что Москва целенаправленно пытается обострить имеющиеся на Западе социальные конфликты.

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Кроме того, Россия прилагает усилия для распространения взглядов, которые бы ставили под сомнение необходимость тесной связи между ЕС и Соединенными Штатами.

Издание отмечает, что в настоящее время немецкое правительство размышляет, необходимо ли и в какой форме обнародовать доклад спецслужб для Бундестага или общественности.

Напомним, в отчете американской разведки констатируется, что Россия ответственна за кибератаки на США с целью помешать кандидату в президенты от демократов Хилари Клинтон.

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