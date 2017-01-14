В Нью-Йорке убили 70 тысяч птиц для безопасных полетов

 

Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

В Нью-Йорке за последние семь лет были уничтожены более 70 тысяч птиц для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Ньюарк и Ла-Гуардия.

Как сообщает The Guardian, власти города решили избавиться от пернатых после аварийной посадки А320 на реку Гудзон в 2009 году. Тогда эксперты заявили, что отказ двух двигателей самолета произошел из-за столкновения лайнера со стаей канадских казарок.

Согласно внутренней статистике аэропортов, в два раза выросло число инцидентов с птицами.

Так, с 2004 по 2009 год было зафиксировано 158 столкновений птиц с авиалайнерами. С 2007 года по сегодняшний день – 299.

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При этом авторы инициативы по истреблению пернатых заявляют, что программа доказала свою эффективность, поскольку «с 2009 года не было ни одного случая, подобного аварийной посадке лайнера на воды Гудзона».

Журналисты подчеркивают, что инциденты с пернатыми происходят в небе над Нью-Йорком регулярно. Наиболее опасные «столкновения» приходятся на сезон миграции крупных птиц.

Власти Нью-Йорка периодически практикуют и более гуманные методы защиты воздушного пространства. Так, по словам журналистов, против больших скоплений птиц часто используются лазерные и пиротехнические отпугивающие устройства.

Напомним, в США белоголовый орлан стал причиной крушения небольшого самолета Cessna 172, в результате чего погибли четыре человека.


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