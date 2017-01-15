Калининградские власти предложили Литве кирпич для забора на границе

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал намерение Литвы построить забор на границе с Россией.

Чиновник заявил, что российская сторона поддерживает любые инициативы, направленные на поддержание «прозрачности границы» и борьбу с контрабандой.

В то же время

Алиханов усомнился, что сооружение протяженностью 135 километров можно построить за анонсированные 3,5 миллиона евро.

«Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может быть, какая-то попытка произвести впечатление на СМИ», — предположил он.

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Глава региона также посоветовал не искать политический подтекст в этой ситуации, и пошутил, что Россия могла бы поставить Литве кирпич для строительства забора, который производится на приграничном заводе «Пятый элемент».

Информация о том, что Вильнюс собирается возвести заграждение на границе с Калининградской областью, появилась 14 января. Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас заявлял, что на работы будет потрачено 3,6 миллиона евро. Также он рассказал, что границу планируется оборудовать системами наблюдения, но средства на нее планируется найти в следующем году.

Министр уточнил, что забор должен гарантировать, что контрабандисты и нелегалы не смогут проникнуть на территорию Литвы.

Ранее в 2016 году о намерении построить забор на границе с Россией заявили Эстония и Латвия.

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