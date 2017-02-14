Штаб кандидата в президенты Франции обвинил Россию во вмешательстве

Эмманюэль Макрон
 

Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Глава избирательной кампании кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона заявил о «сотнях или тысячах» попыток взлома компьютерных систем его штаба, следы которых ведут в Россию.

Главный помощник кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона обвинил Россию в попытках взломать компьютерные системы предвыборной кампании и распространить дезинформацию о кандидате через подконтрольные Кремлю СМИ. Об этом Ришар Ферран заявил в понедельник, 13 февраля, в интервью телеканалу France 2. Он также подчеркнул, что за волной попыток взломать инфраструктуру штаба Макрона стоят «сайты, поддерживаемые российскими властями».

Кроме того, Ферран обвинил Москву в проведении целенаправленной кампании по дискредитации Макрона при помощи фейковых новостей в связи с его проевропейской позицией. «Наши компьютерные системы, базы данных и другие сайты подверглись сотням, если не тысячам хакерских атак. И по странному совпадению все они ведутся из-за российской границы», - сказал начальник штаба Макрона, добавив, что кандидат уже обратился к высшим французским властям за помощью, чтобы исключить российское влияние на избирательную кампанию во Франции. Он провел параллели между происходящим в стране и действиями российских хакеров в ходе предвыборной гонки кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон.

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«Макрон не столь любезен с РФ, как остальные кандидаты»

Одновременно глава предвыборного штаба Макрона обозначил основное отличие между независимым кандидатом и его соперниками. По его мнению, политик стал объектом российской пропаганды, поскольку он заинтересован в «сильной Европе» и готов оказать России сопротивление, в то время как другие «правые и крайне правые» кандидаты более «дружелюбны» по отношению к Москве.

Когда прогнозы начали предрекать победу независимого кандидата Макрона над претендентом от крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, российские государственные СМИ Russia Today (RT) и Sputnik увеличили объемы негативной информации о проевропейском кандидате, продолжив активно агитировать за главу «Национального фронта», пишет издание Politico. В частности, во Франции подвергся критике приравнивающий сплетню к факту сюжет Sputnik News от 4 февраля, в котором было сказано, что Макрона поддерживает «очень богатое гомосексуальное лобби», а также, что он был «агентом США» для банков.

Американский эксперт по кибербезопасности, возглавляющий южноевропейский отдел компании FireEye, Дэвид Граут, сказал изданию The Financial Times, что «те самые российские группы, по-видимому, ответственные за взлом компьютеров Демократической партии США, имеют желание и возможности попытаться повлиять на выборы» в Европе в 2017 году.


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