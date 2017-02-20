Меркель высказалась за сохранение транзита газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе обсуждения газопровода «Северный поток-2» в Варшаве заявила о необходимости сохранить транзит российского газа через территорию Украины. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД Польши Витольда Ващиковского, Меркель заявила, что Берлин считает «Северный поток-2» исключительным бизнес-проектом, однако она указала на негативные последствия его реализации для некоторых государств.

Канцлер Германии высказалась за сохранение транзита газа через территорию Украины, чтобы Киев мог на этом заработать.

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2 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обеспокоенность ролью Украины в транзите российского газа. «Мы не можем обойти вопрос, насколько стабильной является поставка газа через Украину, — сказал он. — Мы всегда ратовали за то, что нужно осуществлять диверсификацию поставок».

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