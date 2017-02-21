Министр по выходу Великобритании из ЕС: «Brexit» - не расставание

Дэвид Дэвис
 

Дэвид Дэвис. Фото: Reuters/LETA

Выход Великобритании из ЕС - это не расставание, а начало новых отношений, сказал журналистам министр по выходу Великобритании из ЕС («Brexit») Дэвид Дэвис после встречи с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.

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Как сообщил Ринкевич, сегодня у него с Дэвисом состоялось продолжение двухсторонних переговоров - у них в начале февраля уже была встреча в Лондоне. Ринкевич выразил уверенность в том, что в интересах Латвии - чтобы переговоры между двумя странами по «Brexit» прошли максимально конструктивно, рационально и без лишних эмоций.

У всех 27 стран ЕС будет общая позиция в отношении «Brexit», но «есть наши четкие особые интересы»

, а именно, статус латвийских соотечественников, который «должен остаться таким же, как сейчас», указал Ринкевич. Он выразил удовлетворение конструктивной атмосферой, существующей сейчас между двумя странами, подчеркнув, что предстоит интенсивная работа на протяжении двух лет.

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Ринкевич и Дэвис обсудили также вопрос о финансовых средствах. «Мы говорили о том, в каком виде сохранить максимально хорошие, облегченные торговые отношения также после «Brexit«», - сказал глава МИД.

Дэвис отметил, что дискуссии с Ринкевичем были очень положительными. Великобритания останется хорошим глобальным гражданином и гражданином ЕС, заверил он.

«Brexit» - не расставание, а начало новых, причем довольно современных, отношений, подчеркнул Дэвис.

Великобритания хочет, чтобы ее сосед - ЕС - был сильным, успешным и эффективным.

Говоря об интересах Великобритании, он отметил, что она хочет добиться как можно лучшего и всеобъемлющего договора о свободной торговле. Что касается вопроса о гражданах ЕС, включая латвийских, в Великобритании, «мы хотим видеть как можно лучшее, цивилизованное и ответственное его решение», - указал Дэвис, отметив, что этот вопрос воспринимается очень серьезно.

На вопрос о дискуссиях в британском правительстве о возможности направить часть помощи, которую Великобритания оказывает странам Азии и Африки, в Центральную и Восточную Европу, в том числе, страны Балтии, чтобы заручиться их поддержкой на переговорах о выходе из ЕС, Дэвис ответил, что таких дискуссий нет и не будет.

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