На Украине подсчитали финансовый ущерб от потери Крыма

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Alexei Pavlishak/TASS/Scanpix

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал приблизительную сумму, в которую оценивается финансовый ущерб для Украины из-за присоединения Крыма к России. Об этом сообщает Лига.net.

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«Предварительную оценку мы сделали только по Крыму: около $100 млрд. Эта сумма будет еще уточняться на стадии принятия решения», — сказал Петренко.

Однако, по его словам, оценить ущерб от военных действий в Донбассе пока не представляется возможным, поскольку Украина не имеет доступа на эту территорию.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отчитался о том, что доходы Крыма выросли вдвое после ухода из Украины.


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