Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в июле на саммите G20 в Гамбурге. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. Потому что это будет первое место, где они будут одновременно находиться», — приводит слова Пескова ТАСС.

Саммит G20 пройдет 7–8 июля.

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Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что Россия не намерена обсуждать с США снятие санкций.