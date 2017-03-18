В аэропорту Парижа застрелили мужчину, напавшего на военный патруль

В парижском аэропорту Орли полиция убила напавшего на патруль мужчину. В аэропорту проходит спецоперация, пассажиров просят сохранять спокойствие, по возможности избегать этого района, говорится в Twitter национальной полиции.
- В парижском офисе МВФ взорвался конверт 16 марта 2017 г.
- СМИ узнали, кто изготовил взрывчатку для терактов в Париже и Брюсселе 7 марта 2017 г.
Телеканал BFMTV сообщает, что мужчина стремительно набросился на военных и попытался выхватить у одного из них оружие. Очевидцы сообщают о звуках стрельбы. Позже в полиции уточнили, что нападавший был застрелен. Предполагается, что действовал он в одиночку.
Инцидент произошел в южном терминале Орли - второго по величине аэропорта Парижа и Франции, расположенного в 20 км к югу от столицы, сообщает ТАСС.
Здание терминала было полностью оцеплено, все находившиеся внутри него люди эвакуированы. Туда были направлены спецподразделения полиции.
Аэропорт изначально не был закрыт для приземляющихся самолетов, но пассажиров из них не допускали в терминалы, отмечает BFMTV. Затем оба терминала были закрыты, прибывавшие рейсы стали отравлять в другие воздушные гавани поблизости.
Позже пресс-секретарь МВД зяавил журналистам, что в результате нападения никто не пострадал.
Полиция установила личность убитого. Сообщается, что это тот же человек, который ранее ранил полицейского во время проверки автомобиля на одном из постов в Париже. На теле убитого нападавшего взрывчатка не найдена.Еще по этой теме