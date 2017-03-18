В аэропорту Парижа застрелили мужчину, напавшего на военный патруль

 

Фото: CHRISTOPHE SIMON / AFP

В парижском аэропорту Орли полиция убила напавшего на патруль мужчину. В аэропорту проходит спецоперация, пассажиров просят сохранять спокойствие, по возможности избегать этого района, говорится в Twitter национальной полиции.

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Телеканал BFMTV сообщает, что мужчина стремительно набросился на военных и попытался выхватить у одного из них оружие. Очевидцы сообщают о звуках стрельбы. Позже в полиции уточнили, что нападавший был застрелен. Предполагается, что действовал он в одиночку.

Инцидент произошел в южном терминале Орли - второго по величине аэропорта Парижа и Франции, расположенного в 20 км к югу от столицы, сообщает ТАСС.

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Здание терминала было полностью оцеплено, все находившиеся внутри него люди эвакуированы. Туда были направлены спецподразделения полиции.

ЧП в парижском аэропорту, где произошло нападение на полицейского

Фото: ЧП в парижском аэропорту, где произошло нападение на полицейского0

Аэропорт изначально не был закрыт для приземляющихся самолетов, но пассажиров из них не допускали в терминалы, отмечает BFMTV. Затем оба терминала были закрыты, прибывавшие рейсы стали отравлять в другие воздушные гавани поблизости.

Позже пресс-секретарь МВД зяавил журналистам, что в результате нападения никто не пострадал.

Полиция установила личность убитого. Сообщается, что это тот же человек, который ранее ранил полицейского во время проверки автомобиля на одном из постов в Париже. На теле убитого нападавшего взрывчатка не найдена.

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