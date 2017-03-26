В Донбассе разбился украинский военный вертолет

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Украинский военный вертолет Ми-2 разбился под Краматорском, предположительно задев линию электропередачи, сообщил пресс-центр антитеррористической операции в Донбассе. Экипаж погиб, подтвердили в Минобороны. Позже представитель Минобороны Александр Мотузяник заявил, что на борту было пять человек: трое членов экипажа и два пассажира.