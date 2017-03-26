В Донбассе разбился украинский военный вертолет

Украинский военный вертолет Ми-2 разбился под Краматорском, предположительно задев линию электропередачи, сообщил пресс-центр антитеррористической операции в Донбассе. Экипаж погиб, подтвердили в Минобороны. Позже представитель Минобороны Александр Мотузяник заявил, что на борту было пять человек: трое членов экипажа и два пассажира.
ЧП произошло в районе населенного пункта Малиновка. «По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередачи», - цитирует РИА «Новости».
На месте происшествия началось расследование, там работают специалисты, выясняя причины авиакатастрофы.