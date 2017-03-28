Парламент Шотландии одобрил референдум о независимости

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Депутаты шотланского парламента большинством голосов согласовали проведение референдума о независимости от Британии.

Было отдано 69 голосов «за» и 59 «против», уточняет The Guardian.

Власти Шотландии ранее заявили о возможности нового референдума о независимости региона после того, как большая часть шотландцев не поддержала идею выхода из ЕС в отличие от остальной Британии. Центральные власти в Лондоне высказались резко против инициативы Шотландии.

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В 2014 году 55% шотландцев на референдуме выступили за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Как заявляла Стерджен, Шотландии нужно защитить свои интересы на фоне Brexit. Она настаивала, что после решения о выходе страны из ЕС Шотландия вправе не признавать итоги своего первого референдума о пребывании в Великобритании.

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