Командующий НАТО в Европе попросил «больше войск» из-за России

 

Фото: AP/Scanpix

Командующий НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что он нуждается в большем количестве войск и высокотехнологичных средств наблюдения для «противостояния все более воинственной России». Об этом сообщает The Washington Examiner.

По его словам, в то время, как военные США «являются лучшими в мире и способны сейчас сдерживать Россию», им нужно построить более способную армию, чтобы «противостоять растущей военной мощи России».

Скапаротти заявил, что в настоящее время США имеют в Европе более 60 тысяч военных всех видов войск. По его словам, это обеспечивает США «силу, позволяющую сдерживание сегодня».

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«Нам нужна большая сила, я думаю, что, возможно, в сухопутных войсках — это бронетанковая дивизия, например», — сказал он.

24 марта сообщалось, что командующий НАТО в Европе увидел помощь «Талибану» со стороны России.


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