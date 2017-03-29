Ryanair: полеты в Европу после Brexit могут быть приостановлены

Бюджетная авиакомпания Ryanair уже несколько раз предупреждала о том, что после Brexit (выход Великобритании из ЕС) существенно снизится число рейсов из Объединенного Королевства в европейские страны.

Базирующаюся в Дублине авиакомпания Ryanair, которая обеспечивает более, чем 1800 полетов в 200 пунктов, в 33 различные страны каждый день, призывает правительство Великобритании обеспечить согласованный план полетов после Brexit.

Если этого не будет сделано, то Великобритания рискует остаться без полетов из и в Европу начиная с марта 2019 года, когда Объединенное Королевство официально выйдет из Европейского союза, сообщает «The Independent».

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