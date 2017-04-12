ЮАР охватили массовые демонстрации против «бессменного» президента

Беспорядки в Претории
 

Беспорядки в Претории. Фото: AP/Scanpix

В столице ЮАР Претории проходят многотысячные протесты против президента Южной Африки Джейкоба Зумы, который находится у власти уже десятки лет.

В маршах протеста участвуют как простые граждане, возмущенные нищетой и коррупцией, так и члены оппозиционных партий. Их главным требованием является отставка Зумы, который сейчас празднует 75-летие, и проведение в стране честных выборов.

Несколько участников марша несли «гроб Африканского Национального Конгресса (ANC)», заявляя, что правящая партия будет похоронена. Ожидается, что во время шествия демонстранты дойдут до здания правительства.

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Лидер одной из крупнейших оппозиционных партий в Южной Африке «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема обратился к людям, пришедшим на марш, и заявил, что, несмотря на разные политические взгляды, настало время объединиться и свергнуть президента Зуму.

В город и прилегающие районы направлены отряды полиции, чтобы предотвратить грабежи и нарушения порядка. Несколько дорог на подъезде к Претории перекрыты.

Оппозиция ЮАР предпринимает попытки выразить вотум недоверия Зуме, президентский срок которого истечет в 2019 году. Голосование в парламенте назначено на 18 апреля, однако проправительственная партия Африканский национальный конгресс (ANC) намеревается подорвать эту инициативу.


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