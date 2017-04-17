Опять в центре скандала: United Airlines снова высадила пассажиров

Американская авиакомпания United Airlines снова оказалась в центре скандала после того, как сняла с рейса молодую пару, сообщает телеканал KHOU 11.

Сообщается, что Майкл Хол и его невеста Амбер Максвел собирались лететь на Коста-Рику, чтобы отпраздновать свою свадьбу. Молодые люди перед вылетом пересели на другие свободны места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности. В результате инцидента молодых людей сняли с рейса.

«Мы не думали, что это имеет большое значение, мы не старались перепрыгнуть в первый класс.

Мы просто пересели на несколько рядов вперед в эконом-классе», — цитирует телеканал слова Хола.

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В авиакомпании при этом отметили, что данные пассажиры «неоднократно пытались пересесть на более дорогие места, за которые они не платили». United Airlines подчеркнула, что пара отправится другим рейсом на следующий день.

Напомним, капитализация авиакомпании United Airlines снизилась более чем на 750 миллионов долларов после инцидента с насильственным выдворением пассажира Дэвида Дао с борта самолета.

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