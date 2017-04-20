Испытано на себе: Блогеры искупались в автомойке и что из этого вышло

Австралийские блогеры и радиоведущие испытали на себе автомойку в действии. Мужчины «искупались», находясь в собственном кабриолете.

Видео, снятое во время процедуры, было опубликовано в Facebook и собрало за сутки почти миллион просмотров.

Как отмечает издание Mashable, блогеры решились на этот эксперимент исключительно ради смеха.

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Facebook

Интернет-пользователи оценили поступок австралийцев, оставив несколько тысяч комментариев под видео. «Я всегда мучался догадками, что же произойдет, если попробовать это...», - прокомментировал один из юзеров сети.