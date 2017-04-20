Цены на какао-бобы упали до минимума за 9 лет

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Стоимость какао-бобов в ходе сегодняшних торгов в Лондоне и Нью-Йорке обновила многолетние минимумы на фоне укрепления фунта стерлингов и избыточного предложения.

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В четверг июльский контракт на какао-бобы опустился в Нью-Йорке на 3,6% до $1806 за тонну — самого низкого уровня с сентября 2007 года, сообщает «Интерфакс».

С начала 2017 года цена какао-бобов уменьшилась на 15%, падение за последние 12 месяцев составляет около 40%.

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В Лондоне аналогичный фьючерс опустился на 3,1% до 1425 фунтов, минимума с марта 2013 года.

Из-за перепроизводства также снижаются цены на сахар и кофе арабика, указывает The Financial Times.

Кофе арабика в Нью-Йорке подешевел в среду на 3,4%, до $1,4065 за фунт. На электронных торгах в четверг цена повысилась на 0,2%.


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