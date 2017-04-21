Подозреваемый в атаке на полицейских в Париже сам явился в полицию в Бельгии

Один из подозреваемых в причастности к атаке на полицейских в Париже сам явился в полицию в Бельгии, сообщает AFP в Twitter. Эту информацию подтвердил официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде, сообщает BFM TV.

По его словам, мужчина появился в полицейском участке в Антверпене. Ранее агентство Reuters сообщило о задержании трех членов семьи человека, который напал на полицейских вечером 20 апреля и был убит на месте.

Инцидент со стрельбой в центре французской столицы, на Елисейских Полях, произошел в четверг около 21:00 по местному времени. Стрелок вышел из остановившейся на светофоре машины и начал стрелять по полицейским - предположительно, из автомата Калашникова.

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Twitter

#BREAKING Terror suspect sought by France in wake of Champs-Elysees attack has turned himself in to Belgian police— AFP news agency (@AFP) April 21, 2017

В ходе перестрелки один полицейский был убит, двое получили ранения, один из них сейчас в критическом состоянии.

Стрелявший был убит ответным огнем силовиков.













































Aizvērt Перестрелка в центре Парижа: погиб полицейский Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». Группировка назвала имя нападавшего - Абу Юсуф аль-Бельжики (то есть Бельгиец).

При этом министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон заявил накануне, что ответственный за стрельбу в Париже был гражданином Франции. «Расследование продолжается. Что мы можем подтвердить, так это что преступник был гражданином Франции», - заявил глава бельгийского МВД в эфире вещательной компании VRT, сообщает Reuters.

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