Подозреваемый в атаке на полицейских в Париже сам явился в полицию в Бельгии

По его словам, мужчина появился в полицейском участке в Антверпене. Ранее агентство Reuters сообщило о задержании трех членов семьи человека, который напал на полицейских вечером 20 апреля и был убит на месте.

Инцидент со стрельбой в центре французской столицы, на Елисейских Полях, произошел в четверг около 21:00 по местному времени. Стрелок вышел из остановившейся на светофоре машины и начал стрелять по полицейским - предположительно, из автомата Калашникова.

#BREAKING Terror suspect sought by France in wake of Champs-Elysees attack has turned himself in to Belgian police— AFP news agency (@AFP) April 21, 2017