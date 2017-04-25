Взрыв в Санкт-Петербурге: исламисты взяли ответственность

 

Фото: Sergei Konkov/TASS/Scanpix

Ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга взяла на себя связанная с Аль-Каидой группировка, передает организация SITE, которая отслеживает деятельность исламистов в сети.

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Ранее СМИ писали о возможной причастности Таухид валь-Джихад к теракту в Питере. Эта группировка в начале 2017 года она объединилась с Хайят Тахрир аш-Шам, ранее – Фронт ан-Нусра, который считался сирийским крылом Аль-Каиды.

В 2016 году группировка открестилась от Аль-Каиды и переименовалась.

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Метро Санк-Петербурга после взрыва

Фото: Метро Санк-Петербурга после взрыва0

Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга, в ходе которого погибло 16 человек, произошел 4 апреля, но все это время ни одна из организаций не взяла за него ответственность.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Фото: Взрыв в метро Санкт-Петербурга0

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