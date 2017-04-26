Эрдоган: Россия стала менее категоричной по поводу будущего Асада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AP/Scanpix

Российское руководство немного изменило свое отношение к лидеру Сирии Башару Асаду. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным.

«Путин сказал мне: «Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат«», — рассказал турецкий президент, передает Reuters.

Эрдоган вновь подчеркнул, что конфликт в Сирии не может быть разрешен, если Асад останется у власти.

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В Анкаре и в Вашингтоне настаивают, что главное условие нормализации в Сирии — отставка Асада. В свою очередь, Москва считает, что вопрос о будущем Асада должны решать сами граждане Сирии.

Ранее, 16 апреля, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной антитеррористической коалиции в Сирии, но при этом отказаться от поддержки Асада. В ответ первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что западная коалиция должна присоединяться к России, а наоборот.

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