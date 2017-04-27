На рабочем столе Трампа установили красную кнопку. Как вы думаете, для чего она?

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Несколько дней назад агентство Associated Press выпустило текст, посвященный первым 100 дням президентства Дональда Трампа. В материале между делом упоминается красная кнопка, которая установлена на рабочем месте главы государства - сообщает портал meduza.io соссылкой на Associated Press.