На рабочем столе Трампа установили красную кнопку. Как вы думаете, для чего она?

Несколько дней назад агентство Associated Press выпустило текст, посвященный первым 100 дням президентства Дональда Трампа. В материале между делом упоминается красная кнопка, которая установлена на рабочем месте главы государства - сообщает портал meduza.io соссылкой на Associated Press.
Оказывается, кнопкой пользовались многие президенты США. Стоит ее нажать, в кабинет входит дворецкий и приносит кока-колу.
Trump has a button on his desk he can press and a butler brings him a Coke https://t.co/RbaJFTiiA1 pic.twitter.com/74lFLs4rvy— Amy Fiscus (@amyfiscus) April 25, 2017