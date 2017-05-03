В Нью-Йорке арестовали проводившего акцию голышом художника из России

Директор московской Галереи на Солянке, сын писательницы Людмилы Петрушевской Федор Павлов-Адреевич провел перформанс перед Метрополитен-музеем в Нью-Йорке (США).

Художник заперся голым в прозрачном ящике напротив входа в музей, где в это время шел ежегодный благотворительный бал Met Gala.

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Свою акцию 41-летний россиянин назвал «Подкидыш-5». Два его помощника поставили ящик с Андреевичем на красной ковровой дорожке, по которой проходили знаменитости, пишет The New York Daily.

Охрана учреждения потребовала, чтобы художник покинул дорожку, но тот отказался. Тогда к месту перформанса прибыли полиция и пожарные. Они обернули ящик с художником в белую ткань и увезли с собой.

Исполнителя «Подкидыша-5» обвинили в нарушении общественного порядка и сопротивлении при аресте.

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