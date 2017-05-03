В Нью-Йорке арестовали проводившего акцию голышом художника из России

Директор московской Галереи на Солянке, сын писательницы Людмилы Петрушевской Федор Павлов-Адреевич провел перформанс перед Метрополитен-музеем в Нью-Йорке (США).
Художник заперся голым в прозрачном ящике напротив входа в музей, где в это время шел ежегодный благотворительный бал Met Gala.
Fyodor Pavlov-Andreevich has been arrested and put in prison after performing the 5th episode of his Foundling series at Met Gala in New York last night. He is now under criminal lawsuit. Here is the video of what happened https://vimeo.com/215636746 thanks to all the people who are yet not to be named- dear friends and family- who are being of support through the performance and the further events #metgala #foundling @metgala2017 #fyodorpavlovandreevich #performance #performanceart
Свою акцию 41-летний россиянин назвал «Подкидыш-5». Два его помощника поставили ящик с Андреевичем на красной ковровой дорожке, по которой проходили знаменитости, пишет The New York Daily.
Охрана учреждения потребовала, чтобы художник покинул дорожку, но тот отказался. Тогда к месту перформанса прибыли полиция и пожарные. Они обернули ящик с художником в белую ткань и увезли с собой.
Исполнителя «Подкидыша-5» обвинили в нарушении общественного порядка и сопротивлении при аресте.
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