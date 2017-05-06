В Танзании разбился школьный автобус: 35 погибших

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Танзании, в области Аруша, попал в ДТП школьный автобус, в результате чего погибли 35 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

«32 школьника, два учителя и водитель автобуса погибли при его падении в овраг. Авария произошла, когда автобус спускался на крутом холме в дождливую погоду», – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшим детям было 12-13 лет.

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Полиция начала расследование, чтобы определить, была ли причиной аварии механическая неисправность автобуса, или ошибка водителя.

Президент Танзании Джон Магуфули сделал заявление, в котором назвал происшествие «национальной трагедией».

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