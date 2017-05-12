Россию подозревают в атаках на энергосети стран Балтии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Издание Reuters со ссылкой на источники утверждает, что поддерживаемые Россией хакеры могли совершать атаки на энергетические сети балтийских государств.

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Источники в правоохранительных органах и коммунальных служб заявляют, что хакеры совершали вторжения в течение последних двух лет.

Издание со ссылкой на источники уверяет, что за кибератаками стоят российские государственные организации.

Но самостоятельно проверить эти утверждения Reuters не может.

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Так, один из источников утверждает, что в конце 2015 года был атакован интернет-шлюз, который используют для управления Балтийской электроэнергетической сетью, чем была нарушена ее работа. Более подробную информацию источник отказался сообщить из-за продолжающегося расследования.

Также хакеры, по утверждению источника, пытались взломать управление балтийской трубопроводной системы, пытаясь спровоцировать сбои в поставках бензина. Но попытка хакеров провалилась.

Кроме того, в конце 2015 года совершилась атака на другую Балтийскую сеть, которая также оказалась неудачной.

В России все обвинения отрицают.

«Это такое же клевета, как и все другие подобные обвинения», - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Reuters о возможных взломах.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Suspected Russia-backed hackers target Baltic energy networks

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