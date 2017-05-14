В Таллинне горел дом министра обороны

Сегодня примерно в 4.45 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Нурме в столичном районе Нымме, где горел двухэтажный жилой дом, владельцем котором является министр обороны Маргус Цахкна.

Когда прибыли спасатели, горела наружная стена и воздушный тепловой насос. По предварительным данным, сосед заметил, что прикрепленный к дому воздушный тепловой насос горит. Сразу же были разбужены владельцы дом и вызваны спасатели.

К прибытию спасателей огонь перекинулся уже на крышу. Большое пламя удалось сразу же потушить, но, чтобы добраться до небольших очагов, спасателям пришлось снять крышу.

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В пожаре никто не пострадал.

«Сегодня счастливый день для всей нашей семьи. Ценность жизни близких начинаешь понимать, когда это перестает быть само собой разумеющимся. Наш дом сегодня горел. Благодаря соседям выбрались и все живы и здоровы. Благодарю команду спасателей. Хорошего Дня матери!» - написал министр обороны Маргус Цахкна на своей странице в Facebook.

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Маргус Цахкна рассказал в интервью Postimees, что огонь подошел к навесу крыши, одна стена сгорела, крыша разрушена. Дом внутри залит водой. «Самое важное, что все здоровы», - говорит министр обороны. Цахкна сказал, что они благодарны соседу, который первым заметил пожар, пришел их будить и вызвал спасателей.

«Проснулся от лая собаки, горел балкон и ничего другого не оставалось, как с семьей покинуть дом», - описывает ночные события министр. По словам Цахкны, дымовые датчики изначально не сработали, поскольку огонь распространялся снаружи дома. Когда он вывел всю семью во двор, вернулся сам, чтобы попробовать потушить огонь, только тогда сработали дымовые датчики.

«Это всего лишь вещи, все можно исправить. Все будет хорошо», - сказал Цахкна, добавив, что дом застрахован.