Военнослужащий Сил обороны Эстонии позировал 9 мая в форме с георгиевской лентой

 

Фото: Teet Malsroos / Õhtuleht

9 мая, когда в России празднуется победа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, военнослужащий Сил обороны Эстонии опубликовал в соцсетях фотографию, на которой позировал в военной форме с георгиевской лентой, пишет Postimees.

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Силы обороны подтвердили, что такой случай действительно был. На данный момент фотография удалена и с военнослужащим проведена беседа. «С военнослужащим поговорили и он осознал нарушение правил ношения формы», - прокомментировал лейтенант Кристель Маасикметс.

Он добавил, что молодой человек ознакомлен с историческим значением георгиевской ленты, которое он ранее не знал и военнослужащий согласился, что Силы обороны и георгиевская лента не совместимы.

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Акция «Георгиевская ленточка» проводится в России с 2005 года. Через год акция стала известна по всему миру и к ней присоединились проживающие за пределами России русские.

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