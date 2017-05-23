Избитый в Мексике российский блогер вышел из комы

Генеральный прокурор мексиканского штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ заявил, что гражданин России Алексей Макеев, избитый в драке с жителями города Канкун, пришел в сознание и вышел из комы.

«Он пришел в сознание, ориентируется в пространстве, его состояние оценивается как приемлемое. Мы надеемся, что уже можем начать работу», — цитирует его местный канал Televisa.

По словам генпрокурора, в нападении на Макеева участвовали от 200 до 300 человек.

В настоящий момент необходимо определить ответственность полиции, которая долгое время не вмешивалась в ситуацию, и тех лиц, которые проникли в дом россиянина.

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Макеев подвергся нападению из-за содержания своих видеороликов о местных жителях. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и был введен в состояние искусственной комы.

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