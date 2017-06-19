Sky News: теракт у мечети в Лондоне совершил 47-летний Даррен Осборн

 

Фото: AP/Scanpix

Мужчина, подозреваемый в наезде фургона на группу людей, выходивших из мечети в Лондоне, идентифицирован — это 47-летний Даррен Осборн, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Какой-либо дополнительной информации о мужчине не приводится. До этого полиция сообщала, что мужчина не был ранее известен спецслужбам и действовал в одиночку.

В Лондоне фургон въехал в толпу людей

Фото: В Лондоне фургон въехал в толпу людей0

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По данным телеканала, автомобиль для теракта Осборн взял напрокат в Pontyclun Van Hire в Южном Уэльсе.

Ранее сообщалось, что полиция проводит обыски в жилой зоне столицы Уэльса городе Кардифф в связи с терактом у мечети в Лондоне.

В ночь на 19 июня фургон совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Погиб один человек, еще десять ранены.

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