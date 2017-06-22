На французский пляж море выбросило почти 2 тонны кокаина

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Сотрудники французской жандармерии обнаружили около двух тонн наркотиков на побережье города-курорта Мимизан (департамент Ланды, регион Аквитания).

Почти две тонны кокаина были найдены во вторник днем на атлантическом пляже, пишет LaDepeche.fr. В рамках расследования полицейские уже задержали 11 человек, в том числе семерых граждан Греции.

Следователи установили, что греки-контрабандисты перевозили наркотики на двух моторных надувных лодках Zodiac Nautic. Однако вблизи пляжа Мимизана злоумышленники стали терпеть бедствие.

Десятки тюков с наркотиками оказались в воде, а потом были выброшены океанской волной на берег.

Реклама

Первыми забили тревогу сотрудники Национальной службы по охране природы. Они сообщили о «кокаиновом прибое» в полицию. В итоге блюстители закона задержали семерых греков и «помогли» им собрать подмоченный в воде груз. Всего было найдено 18 тюков с кокаином весом в 100 килограммов каждый. Однако в полиции не исключают, что удалось обнаружить не весь груз, сообщает 20minutes.fr.

В дальнейшем были схвачены еще четверо предполагаемых членов наркомафии, которые находились в доме в городе Эскурс, расположенном в 20 километрах от места обнаружения кокаина.

Отметим, что Мимизан называют «жемчужиной Серебряного берега» Франции. Некоторое время в этом городе проживал с семьей один из руководителей Белого движения генерал Антон Деникин, эмигрировавший из России в годы Гражданской войны.

За последние годы на пляжи европейских стран стихия неоднократно выбрасывала контрабандные грузы наркотиков.

Например, в феврале на пляжи Норфолка море исторгнуло около 360 кг кокаина, упакованного в сумки. Стоимость контрабанды оценивалась в 50 млн фунтов стерлингов (62,6 млн долларов).

А два года назад на испанском пляже Плайя-де-Вальдевакерос был найден застрявший внедорожник наркомафии с двумя тоннами кокаина внутри. Несколькими месяцами ранее в интернете было опубликовано видео, снятое курортниками на испанском пляже Тубалита. Сидя за столиком в кафе, туристы спокойно наблюдали, как наркоторговцы перетаскивали груз из надувной лодки в фургон. В этом случае ни один из очевидцев не потрудился вызвать полицию.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 40000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 1016 EUR

reklama.vesti.lv

Невероятно! 42-летняя жительница Тайваня выглядит как подросток Wo&Men

Невероятно! 42-летняя жительница Тайваня выглядит как подросток

«Лиго в лесу»: Ледяной чай из даров леса Wo&Men

«Лиго в лесу»: Ледяной чай из даров леса

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров» Hi-Tech

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров»

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте Hi-Tech

Комик устраивает безумные розыгрыши в лифте

На Youtube попало видео дрифта авианосца США Hi-Tech

На Youtube попало видео дрифта авианосца США

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 