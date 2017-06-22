На французский пляж море выбросило почти 2 тонны кокаина

Сотрудники французской жандармерии обнаружили около двух тонн наркотиков на побережье города-курорта Мимизан (департамент Ланды, регион Аквитания).

Почти две тонны кокаина были найдены во вторник днем на атлантическом пляже, пишет LaDepeche.fr. В рамках расследования полицейские уже задержали 11 человек, в том числе семерых граждан Греции.

Следователи установили, что греки-контрабандисты перевозили наркотики на двух моторных надувных лодках Zodiac Nautic. Однако вблизи пляжа Мимизана злоумышленники стали терпеть бедствие.

Десятки тюков с наркотиками оказались в воде, а потом были выброшены океанской волной на берег.

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Первыми забили тревогу сотрудники Национальной службы по охране природы. Они сообщили о «кокаиновом прибое» в полицию. В итоге блюстители закона задержали семерых греков и «помогли» им собрать подмоченный в воде груз. Всего было найдено 18 тюков с кокаином весом в 100 килограммов каждый. Однако в полиции не исключают, что удалось обнаружить не весь груз, сообщает 20minutes.fr.

В дальнейшем были схвачены еще четверо предполагаемых членов наркомафии, которые находились в доме в городе Эскурс, расположенном в 20 километрах от места обнаружения кокаина.

Отметим, что Мимизан называют «жемчужиной Серебряного берега» Франции. Некоторое время в этом городе проживал с семьей один из руководителей Белого движения генерал Антон Деникин, эмигрировавший из России в годы Гражданской войны.

За последние годы на пляжи европейских стран стихия неоднократно выбрасывала контрабандные грузы наркотиков.

Например, в феврале на пляжи Норфолка море исторгнуло около 360 кг кокаина, упакованного в сумки. Стоимость контрабанды оценивалась в 50 млн фунтов стерлингов (62,6 млн долларов).

А два года назад на испанском пляже Плайя-де-Вальдевакерос был найден застрявший внедорожник наркомафии с двумя тоннами кокаина внутри. Несколькими месяцами ранее в интернете было опубликовано видео, снятое курортниками на испанском пляже Тубалита. Сидя за столиком в кафе, туристы спокойно наблюдали, как наркоторговцы перетаскивали груз из надувной лодки в фургон. В этом случае ни один из очевидцев не потрудился вызвать полицию.