В ЕС сэкономили почти триллион евро благодаря политике Центробанка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Страны ЕС сэкономили почти триллион евро за последние 9 лет благодаря политике низких процентных ставок Европейского центрального банка. Об этом сообщил Федеральный банк Германии в отчете, представленном в понедельник, 24 июля.

Наибольшую выгоду от этого экономического курса, позволяющего платить низкие проценты за обслуживание государственного долга, удалось извлечь Италии: с 2008 по 2016 страна сэкономила сумму, равную 10,5% внутреннего валового продукта за 2016 год.

Примерно столько же процентов остались у Нидерландов, Франции, Австрии и Бельгии. Чуть более низкие показатели у ФРГ: Германия за этот период сохранила 7,5% от показателей ВВП по итогам 2016 года.

Реклама

«Продолжающаяся политика низких процентных ставок и в будущем сыграет позитивную роль в государственных финансах», - отметили эксперты Федерального банка.

Вместе с тем они советуют правительствам готовиться к изменениям финансовой политики в сторону повышения процентной ставки. Они подчеркивают, что политика ЕЦБ не может постоянно быть ориентированной только на обслуживание государственного долга.

Ранее сообщалось, что кредиты для Греции и покупка греческих облигаций принесли Германии доходы в размере 1,34 млрд евро.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR

reklama.vesti.lv

Что осталось за кулисами пресс-конференции «Рандеву» Showbiz

Что осталось за кулисами пресс-конференции «Рандеву»

К Земле приближается смертоносная комета Hi-Tech

К Земле приближается смертоносная комета

ФОТО: Грандиозное открытие фестиваля Вайкуле посетили особые гос Showbiz

ФОТО: Грандиозное открытие фестиваля Вайкуле посетили особые гос

Это не огонь, а пожар! Фото звезды «Интернов» всколыхнуло Сеть Wo&Men

Это не огонь, а пожар! Фото звезды «Интернов» всколыхнуло Сеть

Модные тенденции маникюра для жаркого сезона от Лены Лениной Wo&Men

Модные тенденции маникюра для жаркого сезона от Лены Лениной

Евросоюз

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 