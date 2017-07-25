В ЕС сэкономили почти триллион евро благодаря политике Центробанка

Страны ЕС сэкономили почти триллион евро за последние 9 лет благодаря политике низких процентных ставок Европейского центрального банка. Об этом сообщил Федеральный банк Германии в отчете, представленном в понедельник, 24 июля.

Наибольшую выгоду от этого экономического курса, позволяющего платить низкие проценты за обслуживание государственного долга, удалось извлечь Италии: с 2008 по 2016 страна сэкономила сумму, равную 10,5% внутреннего валового продукта за 2016 год.

Примерно столько же процентов остались у Нидерландов, Франции, Австрии и Бельгии. Чуть более низкие показатели у ФРГ: Германия за этот период сохранила 7,5% от показателей ВВП по итогам 2016 года.

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«Продолжающаяся политика низких процентных ставок и в будущем сыграет позитивную роль в государственных финансах», - отметили эксперты Федерального банка.

Вместе с тем они советуют правительствам готовиться к изменениям финансовой политики в сторону повышения процентной ставки. Они подчеркивают, что политика ЕЦБ не может постоянно быть ориентированной только на обслуживание государственного долга.

Ранее сообщалось, что кредиты для Греции и покупка греческих облигаций принесли Германии доходы в размере 1,34 млрд евро.