«Не только сажает, но и выкапывает»: на ТВ высмеяли Лукашенко, собравшего 105 тонн картофеля

«Вот так выяснилось, что президент Белоруссии может не только сажать, но и выкапывать. Еще раз: он собрал со своего участка 105 тонн картофеля! Его участок - вся Белоруссия?!» - едко поинтересовался Кеосаян.

Далее телеведущий предположил, что лидер страны «собирал картошечку к путинской рыбке», намекая на недавнюю рыбалку президента России. В этом случае, по мнению главного «пилорамовца», «зима будет суровой».

«Готовьтесь, сограждане!» - призвал он.