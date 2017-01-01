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«Не только сажает, но и выкапывает»: на ТВ высмеяли Лукашенко, собравшего 105 тонн картофеля

topnews.ru
Александр Лукашенко с сыном Николаем | Фото: AP/Scanpix

Ведущий сатирической программы НТВ «Международная пилорама» Тигран Кеосаян высмеял уборку урожая картофеля белорусским президентом Александром Лукашенко и его сыном Николаем.

«Вот так выяснилось, что президент Белоруссии может не только сажать, но и выкапывать. Еще раз: он собрал со своего участка 105 тонн картофеля! Его участок - вся Белоруссия?!» - едко поинтересовался Кеосаян.

Далее телеведущий предположил, что лидер страны «собирал картошечку к путинской рыбке», намекая на недавнюю рыбалку президента России. В этом случае, по мнению главного «пилорамовца», «зима будет суровой».

«Готовьтесь, сограждане!» - призвал он.

Александр Лукашенко Белоруссия
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