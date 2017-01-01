Пассажиров ждет неприятный сюрприз: Ryanair будет отменять до 50 рейсов в день

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair будет отменять от 40 до 50 рейсов в день до конца октября, чтобы дать возможность своим пилотам и другим сотрудникам уйти в отпуск.

Ryanair уже отменяет и будет отменять в течение следующих шести недель от 40 до 50 рейсов в день, чтобы отпустить в отпуск пилотов и других работников после пикового летнего сезона, пишет The Guardian.

Еще одна из причин отмены почти 2% рейсов авиакомпании - потребность увеличить пунктуальность, которая упала более чем на 80% в первые две недели сентября из-за забастовок авиадиспетчеров и перегруженности пилотов.

Авиакомпания считает, что такая мера способствует поднятию пунктуальности рейсов до целевого значения в 90% перед зимним пиковым сезоном, который начнется в начале ноября. Пассажирам, которых затронет отмена рейсов, Ryanair предлагает вернуть деньги за билет, или обменять его с вылетом в другой день, или выбрать другой маршрут.