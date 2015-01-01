Трамп принял Порошенко в США

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко поддержал предложение Киева о размещении в Донбассе миротворческих сил с мандатом Совбеза ООН. Об этом заявил украинский лидер во время брифинга по завершении переговоров, передает телеканал «112. Украина».

«Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совбеза ООН», - объявил Порошенко.

«Я подчеркиваю украинскую позицию, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на востоке Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира», - продолжил он.

По словам президента Украины, Киев и Вашингтон договорились о том, что совместными целями двух стран являются «деоккупация, восстановление суверенитета и... принесение мира в Украину». «Это то, чего хочу я как украинский президент, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира. Это важно», - заключил он.

Как отмечает телеканал, в начале беседы Трамп напомнил о недавней встрече с украинским коллегой в Белом Доме.

«После этой встречи мы достигли большого прогресса», - заявил он,

отметив, что, несмотря на трудности, «Украина ежедневно становится все лучше».

В ходе переговоров Порошенко рассказал Трампу, что товарооборот между США и Украиной за последние семь месяцев увеличился в 2,5 раза, потому что были успешно реализованы двусторонние соглашения.

«Это является символом того, что мы приветствуем американские компании на украинском рынке и создаем сотни тысяч рабочих мест одновременно в Украине и США, и это является свидетельством эффективного сотрудничества между нашими нациями», - сказал он.

Президент США отреагировал на слова Порошенко: «Это история, которая является в значительной степени неизвестной, но я думаю, что вы узнаете об этом больше. Но компании сейчас идут в Украину очень решительно. Они видят там огромный потенциал» (цитата по УНИАН).

Порошенко и Трамп также обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности. «Чрезвычайно важно - это общее видение нового качества сотрудничества по безопасности между Украиной и США, мы обсудили подробно все направления расширения этого сотрудничества, начиная от сотрудничества с военной академией West Point, которую мы посетили несколько дней тому назад, и заканчивая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами», - объяснил президент Украины.