С памятника Калашникову удалили чертеж немецкого автомата

Автор скульптуры Салават Щербаков подтвердил РБК, что плиту демонтировать не будут, а снимут гравировку чертежа. Затем цвет поверхности будет восстановлен. «В дальнейшем, если историки сочтут правильным, то будет внесен тот чертеж, который нужен», — добавил Щербаков.

Новый виток дискуссий вокруг памятника Калашникову начался после того, как историк Юрий Пашолок заметил, что на барельефе скульптуры изображен чертеж StG 44 — автомата, разработанного Хуго Шмайссером во время Второй мировой войны и состоявшего на вооружении Третьего рейха. Российское военно-историческое общество, выступившее заказчиком монумента, пообещало в ближайшее время исправить ошибку.

Памятник Михаилу Калашникову был открыт 19 сентября. Он расположен в сквере на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц.