Ураган Мария сломал один из крупнейших телескопов

Ураган Мария, атакующий острова Карибского моря, сломал пополам 29-метровую радарную антенну радиотелескопа Аресибо, ее обломки пробили главное зеркало телескопа и повредили вспомогательное, сообщается на сайте Университетской ассоциации космических исследований.

Телескоп в Пуэрто-Рико был отключен из-за приближения урагана 19 сентября, наблюдения планировалось приостановить до 21 сентября, а до 27 сентября закрыть центр посещений.

21 сентября

сотрудники обсерватории начали оценивать нанесенный ураганом ущерб.

Возобновить работу телескопа в случае отсутствия значимых повреждений планировалось к 29 сентября, о новых сроках возобновления исследований информации пока что нет.

Напомним, что за последние несколько месяцев в Атлантическом океане сформировалось несколько разрушительных по силе ураганов. По предварительным оценкам, совокупный ущерб от ураганов Харви и Ирма обойдется американцам в 290 миллиардов.

300-метровый радиотелескоп был крупнейшим в мире до постройки в Китае гигантской антенны FAST. Аресибо ведет наблюдения за далекими астрофизическими объектами и околоземными потенциально опасными астероидами.