Каунасская полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о бомбе в самолете

Каунасская полиция в среду задержала мужчину по подозрению в ложном сообщении о взрывном устройстве в самолете.

Как сообщила полиция Каунасского округа, 24-летний мужчина задержан в Каунасском районе.

Он подозревается в том, что в среду утром позвонил и сообщил о взрывном устройстве в самолете. Задержанный доставлен в отделение полиции.

Из-за ложного звонка о бомбе в самолете в среду британским истребителям пришлось подняться в воздух, чтобы сопроводить самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Каунаса в Лондон. Из соображений безопасности самолет был направлен из аэропорта Лутон в аэропорт Станстед.

В 6.21 позвонивший по Общему телефону помощи мужчина сообщил, что будет заминирован самолет, который в 7 час. летит из Каунаса в Лутон. Каунасский аэропорт был информирован о звонке, самолету был разрешен взлет, так как сообщение было оценено как ложное.

Представители полиции графства Эссекс (на юго-востоке Англии) указали, что они были поставлены в известность об инциденте в аэропорту Станстед, из-за чего на десять минут были задержаны рейсы.

Представители Ryanair в сообщении указали, что самолет был перенаправлен в другой аэропорт после того, как получения предположительно ложного сообщения об опасности.