Литовской фабрике запретили выпускать конфеты «Красная Шапочка»

Российские кондитеры из «Красного Октября» через суд в Вильнюсе добились запрета на выпуск конфет под маркой «Красная Шапочка» литовской кондитерской фабрикой Naujoji Ruta, основанной в 1976 году и контролирующейся концерном Achemos. Об этом сообщает местное издание lrytas.

Суд постановил, что словесный элемент торгового знака истца и ответчика фонетически идентичны. «Не вызывает сомнений, что значительная часть жителей Литвы без труда понимает русский язык и легко может читать как слова на русском языке, так и слова, написанные латинскими буквами, и произносить их одинаково», - говорится в решении суда.

Отметим, что в августе кассационный суд в Риге отказался рассматривать иск российского «Красного Октября» на решение об удовлетворении иска норвежской группы Orkla - нынешнего владельца латвийской кондитерской компании Laimа и всех ее брендов - о защите торгового знака Lacitis kepainitis («Мишка косолапый»).

Таким образом, остался в силе запрет на незаконное использование торговой марки «Мишка косолапый», поскольку она имеет большое сходство с торговой маркой компании Laima. Поданные ранее встречные иски «Красного Октября», требовавшего отменить регистрацию товарного знака Lacitis kepainitis, были отклонены.



