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Марсель утонул в мусоре из-за забастовки рабочих (фото)

Korrespondent.net
Марсель утопает в мусоре | Фото: AP/Scanpix

Коммунальщики 13 дней не вывозили мусор из французского города.

В Марселе закончилась 13-дневная забастовка 200 коммунальщиков компании Derichebourg, из-за которой в городе можно было увидеть огромные кучи мусора. Как сообщает The Local, забастовку сборщики мусора объявили в знак протеста против сокращения им премий.

После этого в ночь на понедельник, 23 октября, компания и сотрудники уладили конфликт. По данным СМИ, стороны достигли «более благоприятных условий для сотрудников».

Марсель утопает в мусоре
FOTO: REUTERS/Scanpix
Марсель утопает в мусоре
FOTO: AP/Scanpix

Местным жителям пообещали, что они смогут «увидеть разницу на улицах» уже сегодня утром. В некоторых районах города уборка улиц продлится до двух суток.

Напомним, 20 октября прошли массовые забастовки против незапланированного сокращения сотрудников бюджетной сферы во Франции.

Франция
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