Марсель утонул в мусоре из-за забастовки рабочих (фото)

В Марселе закончилась 13-дневная забастовка 200 коммунальщиков компании Derichebourg, из-за которой в городе можно было увидеть огромные кучи мусора. Как сообщает The Local, забастовку сборщики мусора объявили в знак протеста против сокращения им премий.

После этого в ночь на понедельник, 23 октября, компания и сотрудники уладили конфликт. По данным СМИ, стороны достигли «более благоприятных условий для сотрудников».

FOTO: REUTERS/Scanpix

FOTO: AP/Scanpix

Местным жителям пообещали, что они смогут «увидеть разницу на улицах» уже сегодня утром. В некоторых районах города уборка улиц продлится до двух суток.

Напомним, 20 октября прошли массовые забастовки против незапланированного сокращения сотрудников бюджетной сферы во Франции.