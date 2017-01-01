В сети показали «всю Россию в одном фото»

Пользователи Twitter устроили шуточный флешмоб, публикуя курьезные фотографии о России под твитом блогера-тысячника Сергея Д. На это обратило внимание издание TJ.
В исходном твите автор разместил фотографию с автомагистрали. Судя по указателям, это Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга. На снимке видно, что небо хмурое, идет дождь. «ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО», — подписал Сергей Д.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/H7JvXK2nQe— Сергей Д (@sd0107) 29 октября 2017 г.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/AzczEEbhIf— stas (@dandyST) 29 октября 2017 г.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/cLWQELuYek— Ruzana (@Ruzayan) 29 октября 2017 г.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/IubF9A4F62— 👹 (@SlavaCereteli) 29 октября 2017 г.
ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/yGwg0V5krV— Михаил Кондратьев (@Papochkin) 29 октября 2017 г.
Вся Россия в одном фото pic.twitter.com/KMXmVpd3yv— Konstantin Goncharov (@_DevStorm) 29 октября 2017 г.