В сети показали «всю Россию в одном фото»

В исходном твите автор разместил фотографию с автомагистрали. Судя по указателям, это Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга. На снимке видно, что небо хмурое, идет дождь. «ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО», — подписал Сергей Д.

ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/H7JvXK2nQe— Сергей Д (@sd0107) 29 октября 2017 г.

ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/AzczEEbhIf— stas (@dandyST) 29 октября 2017 г.

ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/cLWQELuYek— Ruzana (@Ruzayan) 29 октября 2017 г.

ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО pic.twitter.com/yGwg0V5krV— Михаил Кондратьев (@Papochkin) 29 октября 2017 г.