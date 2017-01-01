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В сети показали «всю Россию в одном фото»

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Пользователи Twitter устроили шуточный флешмоб, публикуя курьезные фотографии о России под твитом блогера-тысячника Сергея Д. На это обратило внимание издание TJ.

В исходном твите автор разместил фотографию с автомагистрали. Судя по указателям, это Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга. На снимке видно, что небо хмурое, идет дождь. «ВСЯ РОССИЯ В ОДНОМ ФОТО», — подписал Сергей Д.

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