Полиция рассказала, как поездка в магазин обернулась для эстонской семьи кошмаром

Все началось 13 ноября около 18.30, когда внимательный гражданин заметил на парковке магазина, расположенной на улице Якобсони в Вильянди, стоявшего в одиночестве маленького мальчика. Тот был без обуви, лишь в носках. В целом на нем была такая легкая одежда, в которой поздней осенью нельзя выходить на улицу. Мужчина подошел с ребенком к сотруднику магазина, чтобы найти родителей малыша, но безрезультатно. Тогда о потерявшемся мальчике сообщили в полицию, пересказывает Лыунаская префектура на своей странице в Facebook.

В то время, как патрульные полицейские Индрек и Янек отправились к маленькому мальчику, другие стражи порядка пытались установить личность его родителей. Напуганный ребенок сумел лишь назвать свое имя. Примерно через полтора часа по номеру 112 позвонила паникующая женщина, которая сообщила об исчезновении ребенка. Это и была мать найденного на парковке крохи.

Выяснилось, что ребенок заснул в машине, когда семья поехала вечером по делам. В тот момент, когда все были в магазине, ребенок проснулся и вылез из машины. Одеяло, которое было на нем, осталось в таком положении, что как будто бы карапуз продолжал находиться под ним. Не подозревая ничего дурного, родители, вернувшись из магазина, поехали домой. Только по приезде они заметили, что сына в машине нет.

«К счастью, все закончилось хорошо, так как среди нас много замечательных и неравнодушных людей. Благодаря внимательному мужчине и сотруднику магазина, ребенок благополучно вернулся к своим родителям. Спасибо вам!» - поблагодарила Лыунаская префектура горожан.