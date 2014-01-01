В Лондоне задержали 14-летнюю подозреваемую в терроризме

Британские полицейские задержали в Лондоне 14-летнюю девочку, которую подозревают в причастности к терроризму. Об этом сообщает официальный сайт Скотланд-Ярда.

«Девушка была задержана по адресу в южном Лондоне по подозрению в оказании помощи лицу в совершении террористического акта», – говорится в сообщении.

Задержанная была доставлена в полицейский участок.

Ранее глава Службы безопасности британской разведки Эндрю Паркер заявил, что уровень террористической угрозы в стране растет быстрыми темпами и достиг худшего значения за последние 34 года.